Похоже, наших спортсменов не будет на зимней Олимпиаде-2026. И вот почему

До зимней Олимпиады в Милане осталось полтора года – квалификация идет, а стартующий сезон уже предолимпийский.

И пока многое указывает на то, что эти Игры станут первыми в истории, на которых не выступит ни один российский спортсмен – ни под национальным флагом, ни под нейтральным.

Почему с допуском зимников все так сложно?

Причин несколько.

Для сравнения – как было перед Олимпиадой в Париже за те же плюс-минус полтора года до старта. В начале весны 2023-го МОК отменил полный бан для России и разрешил нашим выступать в нейтральном статусе. Это были рекомендации, а не руководство к действию – последнее слово все равно оставалось за федерациями.

И некоторые федерации принимали положительное решение: той же весной наши дзюдоисты, борцы, тхэквондисты начали получать нейтралку и ездить на турниры за границу. Позже подключились и другие виды (хотя далеко не все), но важно другое – за полтора года до Парижа оптимизм ощущался .

А что сейчас?

Зимние федерации пока не возвращают наших даже в нейтральном статусе . Более того – положительных сдвигов в эту сторону нет.

В новом сезоне вряд ли что-то изменится – впереди советы FIS и ISU, где обсудят российский вопрос, но шансов на позитив мало.

За виды на зимней Олимпиаде отвечают всего 8 международных Федераций – пространства для маневра почти нет . Например, FIS руководит сразу половиной олимпийской программы (лыжные гонки, горные лыжи, прыжки с трамплина, двоеборье, сноуборд, фристайл), то есть надеяться на допуск, скажем, только лыжников смысла нет – решение будет общим.

И если в летних видах нашлись более лояльные к России федерации, которые пошли навстречу (видов там очень много, так что шансы на допуск изначально прослеживались), то здесь лазейка куда уже.

Добавляется и еще одна проблема: чисто географическая.

Большинство зимних видов исторически проводят в Европе, а среди топов много скандинавских стран, те же Норвегия и Швеция, у которых к допуску России отношение категоричное: нельзя ни в каком виде. И это барьер: даже если условная FIS захочет пустить наших лыжников на Кубок мира, то это разозлит топ-нации, а такой войны международная федерация не хочет.

Опять же – множество этапов Кубка мира проходит в Скандинавии, а это в потенциале проблемы с визами и мощный отпор со стороны организаторов . Мы это уже видели зимой 2022-го, когда FIS не сразу решилась отстранять наших лыжников, но попала под прессинг норвежцев – те отказывались пускать россиян к себе на турнир.

Не исключен и бойкот от сборных – ни норвежцы, ни шведы, ни финны ничего не потеряют без пары этапов (это проверено коронавирусным сезоном), так что угрожать будут наверняка.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

Нужна ли федерациям такая головная боль? Скорее – нет. И пусть они теряют просмотры и прибыль из-за отсутствия наших, кажется, допуск только добавит проблем.

А что вообще с олимпийской квалификацией?

Правила уже доступны – они на сайте МОК . Почти во всех видах отбор идет буквально до старта Игр, то есть в теории даже если наших вернут через год, то шанс еще останется. Но везде особенности.

● Про хоккей и керлинг сразу можно забыть – командные виды для нейтралов на Играх запрещены.

Хотя есть вопрос по дабл-миксту – там всего два участника. Считается ли это командным видом? В Париже наши теннисисты спокойно выступали в парах, Мирра Андреева и Диана Шнайдер даже взяли серебро. А Захар Петров и Алексей Коровашков остановились в шаге от медали в байдарке-двойке.

Но даже если так – шансов у наших все равно нет, так как для попадания хотя бы на квалификационный турнир нужно иметь рейтинг в двух последних сезонах. А у россиян его, конечно, нет.

Я очень хочу увидеть хоккейную сборную на Играх-26. И очень боюсь

● В биатлоне все грустно. Олимпийские квоты распределяют по Кубку наций, и тут сразу сложности: если наших и вернут, то вряд ли их результаты пойдут в общий зачет, потому что нации у них как бы и нет.

Значит, остается вариант с отбором по квалификационным баллам. Каждая страна, не получившая квот по Кубку наций, может забрать до двух путевок, если ее спортсмены набрали достаточно очков на соревнованиях. Тут опять речь про нации и НОК, но, возможно, для нейтралов сделают исключения.

В любом случае, больше двух биатлонистов в Милане нам ждать не стоит, да и на это шансы близки к нулю.

Квалификация здесь закончится 18 января 2026-го.

● В лыжных видах у каждой дисциплины свои правила.

Горнолыжники отбираются в Милан просто по баллам на турнирах, плюс дополнительные можно получить, если спортсмен входит в топ-30 в дисциплине.

В двоеборье отбор по рейтингу за последние два сезона (включая олимпийский). Тут перспективы есть, но много ли смысла, если это чуть ли не самый слабый для нас зимний олимпийский вид?

Прыгуны с трамплина разыгрывают квоты по рейтингу, как и двоеборцы. В Пекине-2022 наши взяли серебро в микст-командах, так что допуск был бы не лишним.

У сноубордистов и фристайлистов в деле тоже личный рейтинг – можно отобраться и через год.

● В лыжных гонках ситуация почти как в биатлоне: основные квоты распределяют по Кубку наций, плюс отдельные квоты можно получить на ЧМ-2025 и чемпионате мира среди юниоров.

Плюс 10 путевок вручат странам (по одной на НОК), которые не смогли отобраться на Игры – для этого в зачет идут результаты сезона-2025/26.

Выходит, что если в этом сезоне наших лыжников не вернут, то в Милан поедут максимум двое.

● В бобслее и скелетоне немного необычно по сравнению с другими видами – основной отбор пройдет в олимпийском сезоне.

Правда, с оговоркой: все претенденты должны выступить (и занять хоть какое место) минимум в 8 заездах на минимум 3 разных трассах с 2024-го по 2026-й. Если россиян вернут только через год, то добиться такого будет сложнее.

Сам же отбор по рейтинговым баллам, тут все просто.

За санный спорт отвечает другая федерация, а потому и правила иные в нюансах – основной принцип тот же.

● В коньках и шорт-треке квалификация и вовсе стартует в августе 2025-го. Но выступать, конечно, лучше уже сейчас, чтобы зарабатывать квоты на Кубок мира и иметь больше шансов на путевки в Милан.

Закончится отбор в декабре 2025-го.

● Для фигуристов нынешний сезон, по сути, определяющий, потому что большинство квот распределят по итогам чемпионата мира-2025 в Бостоне.

Если пропускаем этот сезон, то попасть на Олимпиаду будет трудно. Точнее – реально, но очень скромным составом.

Осенью следующего года ISU проведет квалификационный турнир – раньше остатки квот распределялись на Nebelhorn Trophy, но теперь организовали отдельное событие. Так вот, там страна может претендовать максимум на одну квоту в каждом виде. То есть потолок для России (если этот сезон тоже мимо) – два одиночника, одна пара и один танцевальный дуэт.

И никакого командного турнира, разумеется.

«Готовимся к Олимпиаде, но много не обсуждаем допуск с ISU». Боссы нашей фигурки запутались

● Остался последний, новый вид программы – ски-альпинизм . Хоть он и лыжный, за него отвечает отдельная международная федерация, а не FIS.

Тут отбор по рейтингу, но шансов у нас все равно мало – просто потому, что к топам ски-альпинизма Россия точно не относится.

***

Выходит, что вариантов развития событий всего три:

1. Россию возвращают на турниры уже в этом сезоне (хоть в каких-то видах) – мы получаем квоты и отбираемся на Олимпиаду. Даже в таком случае делегация выйдет скромной, но с перспективой на медали. Жаль, что вероятность такого исхода минимальна – сезон близко.

2. Возвращаемся в олимпийском сезоне – возможности для отбора сильно порезаны, но отдельные спортсмены все же пробьются на Игры. Шансы вроде бы есть, но пока все равно ничего не понятно.

3. Нас не допускают вообще – на данный момент, пожалуй, самый реальный исход.

Больше всего возможностей, как ни странно, у фигуристов и конькобежцев – тут хватает турниров не в Европе и не так сильна оппозиция.

На биатлон и все лыжные виды надеяться не стоит – слишком много преград и потепления пока не заметно. Бобслей, скелетон и сани где-то посередине, но там скорее не пустят наших, чем разрешат выступать.

Плюс не стоит забывать про отсев от федераций и МОК – в летних видах у нас было около 50 квот, но многих спортсменов не пустили на Игры без объяснений. Опять же – вопрос с выступлениями за ЦСКА и другие армейские клубы открыт.

Еще один барьер – наши федерации. Дзюдоисты, гимнасты и пловцы дружно отказались ехать в Париж – где гарантия, что такого не повторится и перед Миланом? Например, в лыжах, где Елена Вяльбе не хочет снаряжать команду под нейтральный флаг.

Ну и, наконец, МОК пока вообще не разрешал нашим участвовать на Олимпиаде в Милане. Вопрос с Парижем решался отдельно. Вряд ли, конечно, с Италией позиция изменится, но все же.

Так что сейчас положение очень грустное. Будет ли просвет?

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Фото: East News /Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AFP; instagram.com/milanocortina2026 ; РИА Новости /Павел Бедняков, Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов