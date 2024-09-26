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  • Рудковская о долге Парсеговой: «Деньги мы не получили, хотя прошло больше двух недель с открытой тренировки. Остается по классике спросить – где деньги, Зин?»
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Рудковская о долге Парсеговой: «Деньги мы не получили, хотя прошло больше двух недель с открытой тренировки. Остается по классике спросить – где деньги, Зин?»

Яна Рудковская заявила, что деньги от Парсеговой пока не поступали.

В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки.

Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

9 сентября прошла открытая тренировка спортсменов штаба Тутберидзе, приобрести билет на нее можно было за 10 тысяч. Вырученные средства от мероприятия штаб планировал направить на закрытие долга Парсеговой. 

«С утра получаю массу звонков и сообщений от журналистов: «В интервью Даниил Глейхенгауз сказал, что долг Парсеговой перед Академией «Ангелы Плющенко» погашен. И проблема закрыта. Вы получили деньги?»

Нет. Деньги мы не получили. Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель с открытой тренировки.

И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед Академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остается только по классике спросить у мамы: «Где деньги, Зин?»

Мы бы и подождали, и уж тем более не готовы были эти темы поднимать, но раз выходит на свет информация, не соответствующая действительности, ограничусь словами из старого мультика – «да мы молока не видали пока»... увы!

В любом случае все средства, которые, я надеюсь, мы все-таки когда-нибудь получим, пойдут исключительно на благотворительные цели с предоставленными впоследствии отчетами. И это не для красного словца», – написала совладелица «Ангелов Плющенко» в телеграм-канале. 

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
logoЯна Рудковская
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
logoАкадемия Плющенко
деньги
Арина Парсегова
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