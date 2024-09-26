«Щербакова в роли интервьюера? Отлично. Четко все вопросы задает». Угожаев о контрольных прокатах
Николай Угожаев высоко оценил Анну Щербакову в роли интервьюера.
– В этом году на юниорских прокатах со спортсменами общалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Как тебе она в роли интервьюера?
– Отлично. Четко все вопросы задает.
– При выходе во взрослые чувствуешь ли ты, что стало больше внимания?
– Больше внимания, больше конкуренции, больше ответственности. Всего стало больше. Но это никак не влияет, – ответил 18-летний Угожаев.
24 сентября фигурист победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Угожаев о попытке четверного акселя: «На случайности зашел на прыжок и забыл. Пока не планирую его делать, слишком неоправданный риск»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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