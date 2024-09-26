«Щербакова в роли интервьюера? Отлично. Четко все вопросы задает». Угожаев о контрольных прокатах

Николай Угожаев высоко оценил Анну Щербакову в роли интервьюера.

– В этом году на юниорских прокатах со спортсменами общалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Как тебе она в роли интервьюера?

– Отлично. Четко все вопросы задает.

– При выходе во взрослые чувствуешь ли ты, что стало больше внимания?

– Больше внимания, больше конкуренции, больше ответственности. Всего стало больше. Но это никак не влияет, – ответил 18-летний Угожаев .

24 сентября фигурист победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Угожаев о попытке четверного акселя: «На случайности зашел на прыжок и забыл. Пока не планирую его делать, слишком неоправданный риск»