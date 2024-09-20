Глейхенгауз о контрольных прокатах: «Приятно было видеть спортсменов в разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией»
Даниил Глейхенгауз похвалил фигуристов, выступивших на контрольных прокатах.
«В выходные сборная России по фигурному катанию представила свои новые программы на этот сезон в Санкт-Петербурге.
Приятно было видеть каждого из спортсменов в абсолютно разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией.
Отмечу, что это было очень достойно для начала сезона – даже больше», – написал хореограф группы Этери Тутберидзе.
В видео он добавил нарезки из программ, которые ставил для спортсменов: Александры Бойковой – Дмитрия Козловского, Даниила Самсонова, Аделии Петросян, Софьи Акатьевой, Дарьи Садковой, Андрея Мозалева, Петра Гуменника, Анастасии Мухортовой – Дмитрия Евгеньева.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Даниила Глейхенгауза
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