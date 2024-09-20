Глейхенгауз о контрольных прокатах: «Приятно было видеть спортсменов в разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией»

Даниил Глейхенгауз похвалил фигуристов, выступивших на контрольных прокатах.

«В выходные сборная России по фигурному катанию представила свои новые программы на этот сезон в Санкт-Петербурге.

Приятно было видеть каждого из спортсменов в абсолютно разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией.

Отмечу, что это было очень достойно для начала сезона – даже больше», – написал хореограф группы Этери Тутберидзе .

В видео он добавил нарезки из программ, которые ставил для спортсменов: Александры Бойковой – Дмитрия Козловского, Даниила Самсонова , Аделии Петросян , Софьи Акатьевой , Дарьи Садковой , Андрея Мозалева , Петра Гуменника , Анастасии Мухортовой – Дмитрия Евгеньева .