  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глейхенгауз о контрольных прокатах: «Приятно было видеть спортсменов в разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией»
2

Глейхенгауз о контрольных прокатах: «Приятно было видеть спортсменов в разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией»

Даниил Глейхенгауз похвалил фигуристов, выступивших на контрольных прокатах.

«В выходные сборная России по фигурному катанию представила свои новые программы на этот сезон в Санкт-Петербурге.

Приятно было видеть каждого из спортсменов в абсолютно разных образах, задумках и с хорошо поставленной хореографией.

Отмечу, что это было очень достойно для начала сезона – даже больше», – написал хореограф группы Этери Тутберидзе.

В видео он добавил нарезки из программ, которые ставил для спортсменов: Александры Бойковой – Дмитрия Козловского, Даниила Самсонова, Аделии Петросян, Софьи Акатьевой, Дарьи Садковой, Андрея Мозалева, Петра Гуменника, Анастасии МухортовойДмитрия Евгеньева.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Даниила Глейхенгауза
logoсборная России
пары
мужское катание
женское катание
logoПетр Гуменник
logoДаниил Глейхенгауз
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoконтрольные прокаты
logoАндрей Мозалев
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
logoАделия Петросян
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Дарья Садкова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Сегодня прошла открытая тренировка группы Тутберидзе. Новые программы показали Петросян, Акатьева, Мозалев, Бойкова и Козловский
2449 сентября, 15:30
Штаб Тутберидзе проведет платную открытую тренировку. Часть вырученных средств пойдет на закрытие долга Парсеговой
4905 сентября, 11:43
Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем
463 сентября, 14:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Nebelhorn Trophy. Смарт и Дик, Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
242 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Васильев, Франджипани, Ямамото и Городницкий выступят с произвольными программами
142 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Стеллато-Дудек и Дешам выйдут на лед с произвольными программами
42 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Самоделкина, Накаи, Ким, Гладки, Гургенидзе выступят с произвольными программами
44 минуты назад
Гран-при среди юниоров. Гримм и Савицкий, Овсянкина и Райе, Блаасова и Блаас, Абоян и Веселухин выступят с ритм-танцами
344 минуты назад
Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина
2449 минут назад
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин
1649 минут назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 21:25
Nebelhorn Trophy. Лин-Грейси выиграла короткую программу, Чиба – 2-я, Кайзер – 3-я, Левито – 5-я, Репонд – 10-я
75вчера, 20:45
Татьяна Мишина: «Лутфуллин не будет прыгать каскад 4-4 на ближайших соревнованиях. Дальше – зависит от набора формы»
13вчера, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами
44 минуты назад
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
4вчера, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
вчера, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22