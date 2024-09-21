Гончаренко о недопуске россиян: «Готовы ли вернуться? Безусловно. Как мы видели на контрольных прокатах, была проделана грандиозная работа»

Инна Гончаренко считает, что фигуристы России готовы вернуться на мировую арену.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Скоро совет ISU (27–28 сентября), уже были контрольные прокаты, можем говорить, что в случае положительного решения ребята готовы вернуться?

– Безусловно. Люди ответственные. И как мы видели на контрольных прокатах в Санкт‑Петербурге, была проделана грандиозная работа.

Очень интересные показали программы и в мужском, и в одиночном катании. Интересные костюмы. В целом впечатление перед стартом сезона очень хорошее, – сказала заслуженный тренер России Гончаренко .