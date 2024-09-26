Угожаев о попытке четверного акселя: «На случайности зашел на прыжок и забыл. Пока не планирую его делать, слишком неоправданный риск»

Фигурист Николай Угожаев рассказал о попытке исполнить четверной аксель.

– Есть ли какие-то цели конкретные на предстоящий сезон?

– Чисто катать, выкатывать свой контент, который заявляю. А там как получится. Два четверных в короткой программе, три – в произвольной. На тренировках три в произвольной делаю стабильно, четыре пока не берем. Лучше сначала на старте три выкатывать стабильно, а дальше уже думать о четвертом. Или о каскаде тройной аксель – четверной тулуп.

– Ты бы хотел попробовать вставить такое в программу?

– Я думаю, в конце сезона можно куда-нибудь заявиться и попробовать сделать, почему нет? Попробовать какие-то элементы.

– Четверной аксель на сборах – тоже из разряда «просто попробовать что-то новое»?

– На случайности зашел на этот прыжок и забыл, один раз на тренировке попробовал. Не планирую пока больше его делать, слишком неоправданный риск, да и это очень тяжело.

– Пятерного прыжка тоже не ждать?

– Вообще нет. Никогда! В ближайшие два сезона точно, – сказал 18-летний фигурист.

24 сентября Угожаев победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.