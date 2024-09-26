Угожаев о попытке четверного акселя: «На случайности зашел на прыжок и забыл. Пока не планирую его делать, слишком неоправданный риск»
– Есть ли какие-то цели конкретные на предстоящий сезон?
– Чисто катать, выкатывать свой контент, который заявляю. А там как получится. Два четверных в короткой программе, три – в произвольной. На тренировках три в произвольной делаю стабильно, четыре пока не берем. Лучше сначала на старте три выкатывать стабильно, а дальше уже думать о четвертом. Или о каскаде тройной аксель – четверной тулуп.
– Ты бы хотел попробовать вставить такое в программу?
– Я думаю, в конце сезона можно куда-нибудь заявиться и попробовать сделать, почему нет? Попробовать какие-то элементы.
– Четверной аксель на сборах – тоже из разряда «просто попробовать что-то новое»?
– На случайности зашел на этот прыжок и забыл, один раз на тренировке попробовал. Не планирую пока больше его делать, слишком неоправданный риск, да и это очень тяжело.
– Пятерного прыжка тоже не ждать?
– Вообще нет. Никогда! В ближайшие два сезона точно, – сказал 18-летний фигурист.
24 сентября Угожаев победил на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.
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