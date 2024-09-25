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Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Такахаши, Куперман, Паради представят короткие программы

26 сентября на юниорском Гран-при в Гданьске юноши покажут короткие программы.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Юноши

Короткая программа

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал ISU.

Первая разминка

3. Мин Гю Со (Южная Корея)

5. Антони Паради (Канада)

Вторая разминка

8. Лукаш Вацлавик (Словакия)

10. Якуб Лофек (Польша)

Третья разминка

11. Матиас Линдфорс (Финляндия)

13. Тамир Куперман (Израиль)

Четвертая разминка

19. Сена Такахаши (Япония)

Пятая разминка

24. Матвей Ефименко (Польша)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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мужское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
сборная Польши
Мин Гю Со
Лукаш Вацлавик
Энтони Паради
Матиас Линдфорс
Тамир Куперман
Сена Такахаши
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