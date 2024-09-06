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Гран-при среди юниоров. Хагара, Нишино, Мин Гю Со, Куперман, Эбихара выступят с произвольными программами

6 сентября на Гран-при среди юниоров одиночники выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Юноши

Произвольная программа

Начало – 18:35 по московскому времени, прямая трансляцияна ютуб-канале ISU.

Четвертая разминка

19. Вадим Новиков (Украина) 

20. Матиас Линдфорс (Финляндия) 

21. Давид Седей (Словения) 

22. Хуго Бостедт (Швеция)

23. Илья Гогитидзе (Франция)

24. Даийя Эбихара (Япония) 

Пятая разминка

25. Дэвид Бондарь (Канада)

26. Патрик Блэкуэлл (США)

27. Тамир Куперман (Израиль)

28. Мин Гю Со (Южная Корея)

29. Тайга Нишино (Япония) 

30. Адам Хагара (Словакия)

Положение после короткой программы

1. Адам Хагара (Словакия) – 78,03

2. Тайга Нишино (Япония) – 77,20

3. Мин Гю Со (Южная Корея) – 77,08

4. Тамир Куперман (Израиль) – 72,75

5. Патрик Блэкуэлл (США) – 69,42

6. Дэвид Бондарь (Канада) – 68,35

7. Даийя Эбихара (Япония) – 66,92

8. Илья Гогитидзе (Франция) – 62,52

9. Хуго Бостедт (Швеция) – 62,05

10. Давид Седей (Словения) – 61,26

11. Матиас Линдфорс (Финляндия) – 59,48

12. Вадим Новиков (Украина) – 58,97

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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мужское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
сборная Словении
Вадим Новиков
Адам Хагара
Мин Гю Со
Тайга Нишино
Даийя Эбихара
Матиас Линдфорс
Тамир Куперман
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