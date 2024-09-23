Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
С 26 по 28 сентября в польском Гданьске пройдет пятый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.
5-й этап
Гданьск, Польша
26 сентября, четверг
Девушки, короткая программа
11:15
Пары, короткая программа
16:40
Юноши, короткая программа
20:00
27 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Пары, произвольная программа
14:00
Девушки, произвольная программа
17:45
28 сентября, суббота
Танцы на льду, произвольный танец
13:15
Юноши, произвольная программа
16:30
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU. Полный список участников можно посмотреть здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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