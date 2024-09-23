Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

С 26 по 28 сентября в польском Гданьске пройдет пятый этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

26 сентября, четверг

Девушки, короткая программа

11:15

Пары, короткая программа

16:40

Юноши, короткая программа

20:00

27 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11:00

Пары, произвольная программа

14:00

Девушки, произвольная программа

17:45

28 сентября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

13:15

Юноши, произвольная программа

16:30

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время, прямые трансляции покажет ютуб-канал ISU . Полный список участников можно посмотреть здесь .