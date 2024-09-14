Гран-при среди юниоров. Яньхао Ли, Наката, Чхве Ха Бин, Какиучи, Тунхэ выступят с произвольными программами

14 сентября на Гран-при среди юниоров в Бангкоке юноши представят произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Юноши

Произвольная программа

Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Третья разминка

11. Джанни Мотилла (Италия)

12. Грэйсон Лонг (Канада)

13. Тао Макрей (Великобритания)

14. Кирилл Шейко (Израиль)

15. Кирилл Шейко (Израиль)

16. Тайра Шинохара (США)

Четвертая разминка

17. Хару Какиучи (Япония)

18. Тянь Тунхэ (Китай)

19. Чхве Ха Бин (Южная Корея)

20. Рио Наката (Япония)

21. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

Положение после короткой программы

1. Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 83,25

2. Рио Наката (Япония) – 76,54

3. Чхве Ха Бин (Южная Корея) – 74,03

4. Тянь Тунхэ (Китай) – 70,78

5. Хару Какиучи (Япония) – 69,99

6. Тайра Шинохара (США) – 68,04

7. Кирилл Шейко (Израиль) – 62,11

8. Тао Макрей (Великобритания) – 60,96

9. Грэйсон Лонг (Канада) – 56,26

10. Джанни Мотилла (Италия) – 54,15

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке