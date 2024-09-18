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Гран-при среди юниоров. Накамура, Леванди, Санчес, Гогитидзе, Власенко выступят с короткими программами

19 сентября юноши выступят с короткими программами на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Юноши

Короткая программа

Начало – 18.15 по московскому времени.

Первая разминка

1. Уильям Чан (Канада)

2. Арлет Леванди (Эстония)

3. Джейкоб Санчес (США)

4. Никита Кривошеев (Казахстан)

5. Марк Кулиш (Украина)

Вторая разминка

6. Шунске Накамура (Япония)

7. Оскар Оливер (Польша)...

10. Илья Гогитидзе (Франция)

11. Джон Ким (Канада)

Третья разминка

13. Дмитрий Руденко (Словакия)

14. Эн Вейлер (Швейцария)...

16. Денис Круглов (Бельгия)

Четвертая разминка

18. Деян Михайлов (Болгария)...

21. Пак Хен Со (Южная Корея)

22. Джедидайя Линкольн (Великобритания)

23. Алексей Власенко (Венгрия)

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Анкаре. Там выступит Самоделкина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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сборная Польши
сборная Болгарии
Александр Власенко
Арлет Леванди
Джейкоб Санчес
Шунске Накамура
Илья Гогитидзе
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