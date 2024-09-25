Гран-при среди юниоров. Шимада, Вада, Ю Чжэ Ким, Ко На Ен, Шифрина выступят с короткими программами
26 сентября на юниорском Гран-при в Гданьске девушки покажут короткие программы.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Гданьск, Польша
Девушки
Короткая программа
Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU.
Первая разминка
1. Софья Шифрина (Израиль)
Вторая разминка
7. Мао Шимада (Япония)
9. Каоруко Вада (Япония)
Третья разминка
13. Клео Парк (США)
15. Ю Чжэ Ким (Южная Корея)
16. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй)
18. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
Четвертая разминка
23. Лулу Лин (Канада)
Пятая разминка
29. Ко На Ен (Южная Корея)
30. Анна Пеццетта (Италия)
Шестая разминка
34. Леандра Цимпукакис (Швейцария)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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