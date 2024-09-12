Гран-при среди юниоров. Ван Ихань, Чжи А Син, Такаги, Окада, Кархунен выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
Девушки
Произвольная программа
Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Пятая разминка
22. Рене Цай (Новая Зеландия)
23. Хетти Ши (Канада)
24. Ю На Ен (Южная Корея)
25. Логан Хигасэ-Чен (США)
26. Хана Бат (Австралия)
27. Леандра Цимпукакис (Швейцария)
Шестая разминка
28. Чжи А Син (Южная Корея)
29. Симона Ткачман (Израиль)
30. Ида Кархунен (Финляндия)
31. Мэи Окада (Япония)
32. Йо Такаги (Япония)
33. Ван Ихань (Китай)
Положение после короткой программы
1. Ван Ихань (Китай) – 65,39
2. Йо Такаги (Япония) – 64,99
3. Мэи Окада (Япония) – 57,58
4. Ида Кархунен (Финляндия) – 55,51
5. Симона Ткачман (Израиль) – 55,21
6. Чжи А Син (Южная Корея) – 54,89
7. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 53,54
8. Хана Бат (Австралия) – 52,53
9. Логан Хигасэ-Чен (США) – 49,98
10. Ю На Ен (Южная Корея) – 49,39
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