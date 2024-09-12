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Гран-при среди юниоров. Ван Ихань, Чжи А Син, Такаги, Окада, Кархунен выйдут на лед с произвольными программами

13 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке девушки покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Девушки

Произвольная программа

Начало – 13:10 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Пятая разминка

22. Рене Цай (Новая Зеландия)

23. Хетти Ши (Канада)

24. Ю На Ен (Южная Корея)

25. Логан Хигасэ-Чен (США)

26. Хана Бат (Австралия)

27. Леандра Цимпукакис (Швейцария)

Шестая разминка

28. Чжи А Син (Южная Корея)

29. Симона Ткачман (Израиль)

30. Ида Кархунен (Финляндия)

31. Мэи Окада (Япония)

32. Йо Такаги (Япония)

33. Ван Ихань (Китай)

Положение после короткой программы

1. Ван Ихань (Китай) – 65,39

2. Йо Такаги (Япония) – 64,99

3. Мэи Окада (Япония) – 57,58

4. Ида Кархунен (Финляндия) – 55,51

5. Симона Ткачман (Израиль) – 55,21

6. Чжи А Син (Южная Корея) – 54,89

7. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 53,54

8. Хана Бат (Австралия) – 52,53

9. Логан Хигасэ-Чен (США) – 49,98

10. Ю На Ен (Южная Корея) – 49,39

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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женское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Австралии
Чжи А Син
сборная Новой Зеландии
Йо Такаги
Хетти Ши
Ида Кархунен
Мэи Окада
Ван Ихань
Симона Ткачман
Леандра Цимпукакис
Хана Бат
Логан Хигасэ-Чен
Ю На Ен
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