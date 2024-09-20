Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Мы не намерены комментировать то, что публикуют иностранные источники, пытаясь развязать информационную войну и втянуть туда РУСАДА»
Ранее агентство Associated Press опубликовало статью, где говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи. Его выводы могли подтвердить версию российской фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
WADA позже заявило, что публикация AP содержит «ряд фактических неточностей». В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) также называли информацию фэйковой.
– Вы называли новости об изменении в деле Валиевой вбросом. Почему?
– Все, что мы могли прокомментировать касательно статьи, опубликованной в иностранных источниках, мы уже сказали. К сожалению, мы никакой информации добавить не можем. Это связано с тем, что РУСАДА уважает, во‑первых, спортсменов, во‑вторых, четко соблюдает все требования международных стандартов по тестированию и расследованию.
– То есть никаких положительных или отрицательных изменений в деле Валиевой ждать не стоит?
– Дело закрыто. То, что публикуют иностранные источники, пытаясь развязать информационную войну и втянуть туда РУСАДА, мы комментировать не намерены, – сказала глава РУСАДА Вероника Логинова.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о 4-летней дисквалификации Валиевой за допинг. Срок наказания отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
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