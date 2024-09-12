В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом

Дедушкин десерт из допинг-дела Камилы Валиевой превратился в грустный мем нашего фигурного катания.

А что, если эта версия действительно могла спасти от бана?

1. Вряд ли кто-то забыл подробности разбирательств против Валиевой, но в двух словах:

Камила сдала положительную пробу на триметазидин во время декабрьского чемпионата России.

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С анализом долго тянули, в итоге о нем стало известно только в феврале. Валиева даже успела выступить в командном турнире Олимпиады-2022.

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В Пекине Камилу допустили до личного турнира, но основные разбирательства отложили.

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Они продлились до января-2024 – в результате Валиеву дисквалифицировали на 4 года, при этом аннулировав все результаты с декабря-2021.

2. Основной версией защиты была история о дедушке, который крошил на разделочной доске таблетки с триметазидином, а потом тут же готовил десерт для внучки .

Во время слушаний смутило, что сторона Валиевой не предоставила доказательств: ни видео из дома, ни рецептов дедушки на препарат. Да и вообще казалось, что версию не проработали, и она осталась поверхностной и неправдоподобной.

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Гендиректор WADA Оливье Ниггли так прокомментировал итоги:

«История, которая была предоставлена суду – это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил. Не было доказательств, подтверждающих эту теорию . В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия. Поэтому она получила максимальное наказание».

3. Но есть версия, что Ниггли лукавил. Ведь у Всемирного антидопингового агентства (WADA) были сведения об эксперименте, который мог хоть как-то помочь Валиевой .

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на людей, знакомых с делом, но оставшимися анонимными из-за «страха возмездия».

4. Сведения об эксперименте и заключение эксперта не гарантировали Валиевой победу, но точно не навредили бы. Камила должна была сама объяснить попадание запрещенного вещества в организм, это не обязанность ученых или антидопингового агентства. При этом защита вправе предоставить не только прямые доказательства, но и любые сведения, которые говорят в пользу спортсмена.

Именно так и поступило РУСАДА. Так как агентство отстранено, оно обратилось в WADA за помощью эксперта, там дали контакт бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи (кстати, это он отбивался от обвинений независимой комиссии WADA в несанкционированном уничтожении проб, прибывавших из Москвы в 2012-м).

Сожи провел эксперимент, чтобы выяснить, мог ли триметазидин попасть в десерт Валиевой тем способом, что описывала спортсменка в своей защите. Вывод, по словам источников Associated Press: да, мог .

Это заключение, безусловно, усилило бы защиту Камилы. Возможно, санкции за нарушении были бы не такими серьезными. Но в реальности комиссия CAS назвала версию Валиевой неубедительной и выписала максимальное наказание.

5. Вот только в WADA знали о заключении Сожи и оперативно убрали его из дела. Ниггли обратился к главе департамента разведки и расследований агентства Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить эксперимент Сожи .

«Гюнтер, у нас большая проблема. Как получилось, что Сожи составил мнение по Валиевой, крайне благоприятное для нее... Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому... Это большая проблема для нас – участвовать в таком заключении, которое будет использоваться в суде. Мы должны немедленно прекратить это», – написал он по электронной почте.

В итоге WADA не просто не выступило посредником по просьбе РУСАДА, но вообще зарубило эту линию защиты.

Повлияли бы выводы Сожи на CAS – остается лишь гадать. Но репосты материала Associated Press в соцсетях Валиевой – подтверждение, что Камила в это верит.

Хотя молчание РУСАДА и защиты Валиевой о таком большом (но почему-то не разыгранном) козыре тоже симптоматично. Там, кажется, уже никто не верил в позитивный исход.

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

Фото: Enrico Calderoni/AFLO, Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф