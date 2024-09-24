Губерниев о заявке Загитовой на грант: «Вместо того, чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине. Можно просто милостыню подать»

Дмитрий Губерниев предложил «скинутся» на организацию ледового шоу Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

«Вместо того, чтобы хейтить, люди должны были собрать 75 млн рублей и отдать их Алине Загитовой. Это тот самый случай, когда надо было помочь девчонке. Вместо гранта можно просто милостыню подать. Все понемножку скинутся, и, даст бог, шоу будет.

Алина рассчитывала, что все поддержат ее, а все и хотели поддержать ее. Алина прекрасна во всех отношениях! В следующий раз я рекомендую ей просить 200, как Остап Бендер. И обратиться ко всем: «гоните деньги, старые сволочи», – сказал Губерниев .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0