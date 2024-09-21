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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый»

Министр спорта Тататарстана назвал «недешевым» проект школы Алины Загитовой.

Спортивный объект имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию планируют построить в Казани.

– Есть новости по школе Алины Загитовой?

– Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый. Пока не хочу говорить, сколько это стоит.

– Сотни миллионов рублей?

– Конечно. Это будет достойный проект, мы сделали все [по] самым современным по техническим новинкам, которые существуют в фигурном катании. Сейчас, думаю, проведем саммит БРИКС и выйдем с решением, что делать дальше, – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
женское катание
Владимир Леонов
logoМатч ТВ
logoАлина Загитова
деньги
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