Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый»
Министр спорта Тататарстана назвал «недешевым» проект школы Алины Загитовой.
Спортивный объект имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию планируют построить в Казани.
– Есть новости по школе Алины Загитовой?
– Проект полностью с ней согласован. Сейчас существует вопрос инвестиций, потому что проект не дешевый. Пока не хочу говорить, сколько это стоит.
– Сотни миллионов рублей?
– Конечно. Это будет достойный проект, мы сделали все [по] самым современным по техническим новинкам, которые существуют в фигурном катании. Сейчас, думаю, проведем саммит БРИКС и выйдем с решением, что делать дальше, – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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