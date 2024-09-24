Тарасова о планах Загитовой пригласить школьников из Курска и Белгорода на шоу: «Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?»

Тарасова оценила планы Загитовой пригласить детей из Курска и Белгорода на шоу.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

«Хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода», – отметила фигуристка.

– Она что, им билеты купит, или что? Пригласить-то можно всех, а кто оплатит им дорогу, проживание?

– Если она приглашает, то, наверное, она и должна оплачивать...

– Ну вот у нее это надо узнать. Мы же не знаем это из ее слов. Я ее высказывание не видела, поэтому мне сложно что‑то сказать про это. Не хватало еще мне, чтобы я ее социальные сети читала, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0