WADA о том, что якобы убрало из дела Валиевой заключение эксперта в пользу фигуристки: «Статья AP содержит ряд фактических неточностей»
По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом.
Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I (департамента разведки и расследований – Sports), который является оперативно независимым.
Генеральный директор WADA отметил, что WADA не должно каким-либо образом участвовать в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции, не в последнюю очередь с учетом права WADA на апелляцию», – отметили в WADA.
В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом
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