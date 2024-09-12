WADA о том, что якобы убрало из дела Валиевой заключение эксперта в пользу фигуристки: «Статья AP содержит ряд фактических неточностей»

WADA заявило, что статья AP о деле Камилы Валиевой содержит неточности.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.

«Статья Associated Press содержит ряд фактических неточностей, эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению Российского антидопингового агентства (РУСАДА ).

Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом.

Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA в работу I&I (департамента разведки и расследований – Sports), который является оперативно независимым.

Генеральный директор WADA отметил, что WADA не должно каким-либо образом участвовать в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции, не в последнюю очередь с учетом права WADA на апелляцию», – отметили в WADA.

В деле Валиевой всплыл аргумент в ее пользу – WADA спрятало его перед судом