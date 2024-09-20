Радионова не согласилась со словами Худайбердиевой про журналистов: «Надо добиться определенных успехов и только потом будешь интересен СМИ»
Ранее чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева раскритиковала представителей СМИ за недостаточное внимание к парным дисциплинам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них?»
«Я не особо согласна с высказыванием Лизы. Обычно пишут про тех спортсменов, у которых достаточно высокие результаты. Перед тем, как начали активно писать про одиночниц, они проделали большой путь. Алина Загитова стала одной из самых известных фигуристок страны, сумела завоевать все титулы. Конечно, к Алине, и к другим одиночницам повышенное внимание. Они все проделали огромный путь до того, как стать популярными.
Чем выше спортивный результат, тем больше приковано внимание СМИ. Парники и танцоры не обделены вниманием. Чтобы цитировали какого-то спортсмена, нужно пройти большой путь и завоевать титулы. Надо добиться определенных успехов и только потом будешь интересен СМИ», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015 в одиночном катании Елена Радионова.
Худайбердиева отругала медиа, что мало пишут про танцы. Хм, но сама пишет про Загитову и «парня» Щербаковой
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий