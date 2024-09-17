Худайбердиева отругала медиа, что мало пишут про танцы. Хм, но сама пишет про Загитову и «парня» Щербаковой

Контрольные прокаты фигуристов позади, но внимания хватило не всем. Вот Елизавета Худайбердиева обиделась на журналистов, потому что мало пишут про танцы.

«Лежу, «отмокаю», читаю все накопившиеся сообщения по чатам. Господа журналисты и обозреватели, как кричать о том, что в танцах на льду кризис и застой, так вы первые.

Вам три разминки танцоров показали, от больших до маленьких, белых, черных и рыжих, высоких и низких, с лиричными и веселыми постановками.

Пары спортивные, та же история. Опытные, молодые, в идеальной форме. Обобсуждайся, как говорится.

И что мы видим? Это моя претензия к любимым хайпожорам, потому что вы, ребята, главные диджитал-обозреватели нашей фигурки. К вам зайти на каналы – парных видов не существует как будто .

Не интересны общественности и не имеем популярности? Ну расскажите это фанатам МиГаликов (Мишиной и Галлямова), всему залу, который кричал Тютюниной с Грачевым, и всем остальным почитателям не только одиночного катания.

Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Неужели вас интересуют только скандалы с портными, количество четверных, смена тренеров и судебные разбирательства?

Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти? Ну ей-богу…»

Забавно слышать это именно от Елизаветы, потому что она в определенном смысле журналист и популяризатор танцев на льду – ведет колонку на Матч ТВ . Но пишет далеко не только про танцы. Даже так – в основном не про танцы.

У нее 26 постов (с 13 мая), только 10 из них прямо или косвенно касаются танцевальной темы. Да и в тех, что есть, Худайбердиева в основном пишет про себя: сколько времени восстанавливается, почему не будет менять гражданство, какова роль отца в ее карьере.

Если вы хотели почитать разборы твизлов или рассуждения о конкуренции в российских танцах от, между прочим, чемпионки России, то ничего подобного там не найдете.

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Так о чем же пишет Худайбердиева?

● Дебютный пост в колонке начинается с Алины Загитовой, переходит к откровенным купальникам и мифам про интеллект спортсменов. Худайбердиева обещает рассказывать о том, что фигуристы – «классные, интересные и разносторонние личности».

● Но уже в следующей записи рассуждает о закрытости фигуристов (эй, а как же интересные и разносторонние личности?) и сравнивает фигурное катание с футболом.

● Следом сразу три поста про… отпуск. Как Елизавета отдыхает, где бывает, кого встретила и почему мечтала объесться круассанами у Эйфелевой башни. Из спорта там разве что короткая встреча с хореографом Бенуа Ришо.

● Дальше опять не танцевальные темы: почему она не будет менять гражданство, отчего фигурные фанаты такие токсичные, почему фигуристы не спешат объявлять о завершении карьеры, сколько можно заработать в российской фигурке и куда пойти после спорта.

Ну и, разумеется, про противостояние Загитовой и Медведевой на Олимпиаде-2018: «Тогда никто и представить не мог, какие инфоповоды Алина будет создавать и сколько всякого разного будет крутиться вокруг ее имени. Прошло много лет, а так называемые «медвеботы» и «загиботы» до сих пор готовы перегрызть друг другу глотки».

● Отдельно Елизавета прошлась по глубоко фигурной проблеме – слухах про отношения Анны Щербаковой с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.

● И опять цикл из постов по одной теме (сразу 8!) – опять не про танцы, а про буллинг из-за лишнего веса, анорексию, булимию и жесткость тренеров.

«Обсуждаемость и повышенное внимание — конечно же, часть нашей работы, мы медийны, без спора. А с чего вдруг, скажите, пожалуйста, девушка в 17-18 лет готова к тому, что ее будут хейтить и буллить за внешние изменения? Ты не против, если я напишу про тебя и обосру всех тех, кто хейтят тебя в том числе? Вы же даже представить не можете, что чувствует спортсмен от простой желчи и небрежно брошенного «жируха» в свой адрес».

Замечания, конечно, важные – мало ли, вдруг человек не из спорта после услышанного «жируха» чувствует себя как-то иначе. Но где же танцы?

● Отдельно забавляет крик души Худайбердиевой о сексуализации фигуристок: «Я искренне считаю, что это проблема».

А несколько недель спустя она выкладывает видео с собой в прозрачном боди, показывая подготовку платья и ведя сугубо внутренние разговоры про собственную грудь.

Или – как раз в дни прокатов – снова видео с собой в халате на голое тело: показывает, как готовит прическу.

Ну, и вот таких фотосессий тоже много:

● Последние посты посвящены контрольным прокатам. И про кого же пишет Елизавета в первую очередь? Нет, не про Степанову и Букина – лучший танцевальный дуэт страны.

«Главная интрига и самая ожидаемая новость межсезонья – не только смена фамилии Александры Трусовой, но и возвращение Русской Ракеты на соревновательный лед уже в статусе жены. Анонс короткой программы под композицию Besame Mucho и произвольной «Нас бьют, мы летаем». Посмотреть на Сашу будет очень интересно, хотя в ее участии до конца не уверен еще никто».

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Да, дальше она все же рассуждает про танцы, но все равно показательный момент – Худайбердиева сама же считает тему Трусовой главной. Почему у журналистов должно быть по-другому?

***

К слову о кризисе в российских танцах, к которому апеллирует Худайбердиева. По нашим ощущениям, низшая точка, напротив, пройдена – и пришлась она на сезон после Олимпиады, тот самый, когда Худайбердиева и Егор Базин забирали все турниры с падениями (для танцев – нонсенс).

А сейчас рост – и прокаты, несмотря на обилие Элвиса Пресли, это показали: много классных постановок и находок. И мы обязательно напишем про это отдельный текст.

В тексте использованы цитаты «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Екатерина Лызлова