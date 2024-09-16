Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»

Александр Энберт похвалил программы Марка Кондратюка на контрольных прокатах.

«Если говорить в целом о впечатлениях от контрольных прокатов, то прежде всего хочу отметить Марка Кондратюка . Две программы откатаны классно, и сами программы хорошие, образы свежие. Для меня это самые классные прокаты этих двух дней.

И в целом мужское одиночное катание было классным. Если не обсуждать элементы (все выходят на пик формы в разное время) было интересно посмотреть программы. Конкуренция в мужском одиночном катании этом сезоне будет очень неплохая.

Пары Мишина/Галлямов и Бойкова /Козловский в течение сезона покажут интересное противостояние. Плюс другие пары идут вперед. Хабибуллина/Княжук перешли к Нине Михайловне Мозер, тоже интересно будет посмотреть. Уверен, они уже настроены навязать борьбу лидирующим парам. Косторная/Куница интересные образы выбрали, стали лучше по элементам, по взаимодействию, это было интересно.

В танцах на льду Худайбердиева /Базин двигаются вперед и, думаю, нам чемпионате России Степановой и Букину будет не так спокойно. В прошлом году был большой отрыв по баллам, я думаю, он будет сокращаться и борьба будет за лидирующие позиции. У многих пар интересные программы, интересные находки, элементы, связки. Танцы было интересно смотреть.

Женское одиночное катание — Ксения Синицына очень в первый день понравилась, Аделия Петросян — во второй день. Они очень порадовали. У остальных девочек прокаты если бы были чуть почище, программы бы заиграли новыми красками, но пока, в самом начале сезона, элементы обсуждать не хочется. И уверен, что в сезоне мы от каждой из них увидим интересные программы», – рассказал Энберт.

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