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Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»

Александр Энберт похвалил программы Марка Кондратюка на контрольных прокатах.

«Если говорить в целом о впечатлениях от контрольных прокатов, то прежде всего хочу отметить Марка Кондратюка. Две программы откатаны классно, и сами программы хорошие, образы свежие. Для меня это самые классные прокаты этих двух дней.

И в целом мужское одиночное катание было классным. Если не обсуждать элементы (все выходят на пик формы в разное время) было интересно посмотреть программы. Конкуренция в мужском одиночном катании этом сезоне будет очень неплохая.

Пары Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский в течение сезона покажут интересное противостояние. Плюс другие пары идут вперед. Хабибуллина/Княжук перешли к Нине Михайловне Мозер, тоже интересно будет посмотреть. Уверен, они уже настроены навязать борьбу лидирующим парам. Косторная/Куница интересные образы выбрали, стали лучше по элементам, по взаимодействию, это было интересно.

В танцах на льду Худайбердиева/Базин двигаются вперед и, думаю, нам чемпионате России Степановой и Букину будет не так спокойно. В прошлом году был большой отрыв по баллам, я думаю, он будет сокращаться и борьба будет за лидирующие позиции. У многих пар интересные программы, интересные находки, элементы, связки. Танцы было интересно смотреть.

Женское одиночное катание — Ксения Синицына очень в первый день понравилась, Аделия Петросян — во второй день. Они очень порадовали. У остальных девочек прокаты если бы были чуть почище, программы бы заиграли новыми красками, но пока, в самом начале сезона, элементы обсуждать не хочется. И уверен, что в сезоне мы от каждой из них увидим интересные программы», – рассказал Энберт.

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
Александр Энберт
пары
мужское катание
женское катание
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Георгий Куница
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoИлья Княжук
logoЕлизавета Худайбердиева
logoконтрольные прокаты
logoАлена Косторная
logoКсения Синицына
logoАделия Петросян
logoМарк Кондратюк
logoНаталья Хабибуллина
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