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Кто удивил на прокатах больше Трусовой? О, их много, некоторые даже не на льду

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Привет!

Сезон в нашей фигурке стартовал контрольными прокатами со специальным участницей (или все-таки больше гостьей?) – Александрой Трусовой. Увы, ее свежие постановки – далеко не хитовые, да и среди возвращений нашлось минимум одно ярче.

Что оскорбило зрителей на трибунах «Юбилейного»? И чей телевизионный комментарий тоже временами оглушал? Зачем Кондратюку пять квадов так рано? Как Петросян освоит программу на вырост? Действительно ли Косторная и Куница превратились в топ-пару?

Павел Копачев, Полина Крутихина и Майя Багрянцева обсудили это и многое другое в «Чистом хвосте».

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – «Чистый хвост» завел телеграм-канал. Подписывайтесь!

2:20 – Полина и Майя на прокатах в Петербурге. Как впечатления? Сколько денег потратили?

6:38 – важный совет: что можно улучшить на контрольных прокатах? Чем оскорбились зрители в зале?

11:53 – а как прокаты смотрелись по ТВ?

15:25 – возвращение Трусовой: почему не понравились ее программы?

20:16 – хотя бы в теории: может ли Трусова вернуться к Тутберидзе? И ждать ли ее вообще в сезоне?

24:06 – почему возвращение Акатьевой важнее камбэка Трусовой

26:35 – Петросян обойдется без пубертата? Что не так с ее программами?

35:16 – у Гуменника и Семененко – «Дюна» в короткой, у Гуменника и Алиева – «Онегин» в произвольной. Как избежать повторов?

40:20 – не поторопился ли Кондратюк, выйдя на пик формы к сентябрю?

47:00 – несколько вопросов от наших слушателей и читателей телеграм-канала «Чистый хвост»

49:00 – Бойкова не хотела катать в желтом комбинезоне и даже плакала, но Тутберидзе настояла. Правильно сделала?

52:15 – произвольная Косторной и Куницы – программа олимпийского уровня? Чайковской не зашло, а нам?

58:40 – танцы на льду – ушли самоповторы и появилась конкуренция. Оттолкнулись от дна?

1:02:10 – платья Саши Степановой – лидер фэшн-рейтинга, а Ваня Букин – в отличной физической форме

1:04:35 – Худайбердиева и Базин копируют Пападакис и Сизерона? Если да, то чем?

1:08:16 – Майя хвалит Пасечник – Чиризано и Хавронину – Нарижного. Почему?

1:10:56 – Кагановская – Некрасов: главное разочарование прокатов?

1:14:40 – Плющенко в шоке, что от него ушла Самоделкина. Чем эта история отличается от дела Парсеговых?

1:18:20 – топ-3: что посмотреть? Рекомендации Паши, Полины и Майи

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

В музыке нашей фигурки – печаль, русскоязычные треки и повторы. Почему их так много?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

logoСофья Акатьева
Георгий Куница
logoАлена Косторная
logoсборная России
logoЕвгений Семененко
мужское катание
женское катание
logoЕлизавета Худайбердиева
logoМарк Кондратюк
logoЕгор Базин
танцы на льду
logoконтрольные прокаты
logoАлександра Игнатова (Трусова)
пары
logoПетр Гуменник