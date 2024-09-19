Кто удивил на прокатах больше Трусовой? О, их много, некоторые даже не на льду

Привет!

Сезон в нашей фигурке стартовал контрольными прокатами со специальным участницей (или все-таки больше гостьей?) – Александрой Трусовой. Увы, ее свежие постановки – далеко не хитовые, да и среди возвращений нашлось минимум одно ярче.

Что оскорбило зрителей на трибунах «Юбилейного»? И чей телевизионный комментарий тоже временами оглушал? Зачем Кондратюку пять квадов так рано? Как Петросян освоит программу на вырост? Действительно ли Косторная и Куница превратились в топ-пару?

Павел Копачев , Полина Крутихина и Майя Багрянцева обсудили это и многое другое в «Чистом хвосте».

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – «Чистый хвост» завел телеграм-канал . Подписывайтесь!

2:20 – Полина и Майя на прокатах в Петербурге. Как впечатления? Сколько денег потратили?

6:38 – важный совет: что можно улучшить на контрольных прокатах? Чем оскорбились зрители в зале?

11:53 – а как прокаты смотрелись по ТВ?

15:25 – возвращение Трусовой: почему не понравились ее программы?

20:16 – хотя бы в теории: может ли Трусова вернуться к Тутберидзе? И ждать ли ее вообще в сезоне?

24:06 – почему возвращение Акатьевой важнее камбэка Трусовой

26:35 – Петросян обойдется без пубертата? Что не так с ее программами?

35:16 – у Гуменника и Семененко – «Дюна» в короткой, у Гуменника и Алиева – «Онегин» в произвольной. Как избежать повторов?

40:20 – не поторопился ли Кондратюк, выйдя на пик формы к сентябрю?

47:00 – несколько вопросов от наших слушателей и читателей телеграм-канала «Чистый хвост»

49:00 – Бойкова не хотела катать в желтом комбинезоне и даже плакала, но Тутберидзе настояла. Правильно сделала?

52:15 – произвольная Косторной и Куницы – программа олимпийского уровня? Чайковской не зашло, а нам?

58:40 – танцы на льду – ушли самоповторы и появилась конкуренция. Оттолкнулись от дна?

1:02:10 – платья Саши Степановой – лидер фэшн-рейтинга, а Ваня Букин – в отличной физической форме

1:04:35 – Худайбердиева и Базин копируют Пападакис и Сизерона? Если да, то чем?

1:08:16 – Майя хвалит Пасечник – Чиризано и Хавронину – Нарижного. Почему?

1:10:56 – Кагановская – Некрасов: главное разочарование прокатов?

1:14:40 – Плющенко в шоке, что от него ушла Самоделкина. Чем эта история отличается от дела Парсеговых?

1:18:20 – топ-3: что посмотреть? Рекомендации Паши, Полины и Майи

Марк Кондратюк – звезда прокатов! Раскачал зал после трагичных романсов и хитов советской эстрады

В музыке нашей фигурки – печаль, русскоязычные треки и повторы. Почему их так много?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .