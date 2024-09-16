Бестемьянова об интересе к парному и одиночному катанию: «Пары проигрывают одиночникам. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде»
«Все зависит от того, какой вид катаниях хотят видеть фанаты. И интерес к парам или одиночникам зависит от личностей, которые выступают в том или иной дисциплине. Люди ходят туда, где есть личности.
В танцах на льду у нас есть пара, которая превосходит одиночников — Степанова и Букин. Это пара, которая состоялась и лидирует в наших танцах на льду, поэтому на них и ходят зрители. По тому, что я увидела на прокатах — пары развиваются и очень здорово. У нас есть несколько хороших дуэтов.
Но в целом пары все равно проигрывают одиночникам. И эта тенденция уже несколько лет существует. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде», — сказала Бестемьянова.
Елизавета Худайбердиева – журналистам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?»
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