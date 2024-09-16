  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бестемьянова об интересе к парному и одиночному катанию: «Пары проигрывают одиночникам. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде»
5

Бестемьянова об интересе к парному и одиночному катанию: «Пары проигрывают одиночникам. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде»

Наталья Бестемьянова объяснила, почему одиночное катание популярнее парных видов.

«Все зависит от того, какой вид катаниях хотят видеть фанаты. И интерес к парам или одиночникам зависит от личностей, которые выступают в том или иной дисциплине. Люди ходят туда, где есть личности.

В танцах на льду у нас есть пара, которая превосходит одиночников — Степанова и Букин. Это пара, которая состоялась и лидирует в наших танцах на льду, поэтому на них и ходят зрители. По тому, что я увидела на прокатах — пары развиваются и очень здорово. У нас есть несколько хороших дуэтов.

Но в целом пары все равно проигрывают одиночникам. И эта тенденция уже несколько лет существует. Я это связываю с личностями, которые выступают в каждом виде», — сказала Бестемьянова.

Елизавета Худайбердиева – журналистам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoНаталья Бестемьянова
logoЕлизавета Худайбердиева
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»
6сегодня, 06:23
Худайбердиева назвала Медведеву среди самых умных фигуристов: «Загиботы сейчас забьют меня камнями. Я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону»
25315 июля, 13:50
Петросян, Акатьева, Муравьева, Кондратюк, Мозалев, Косторная и Куница включены в сборную Москвы, Хромых – в юниорском составе
13925 июня, 10:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Илья Авербух: «Наше фигурное катание в хорошем состоянии. Сентябрь — не показатель каких-то заоблачных прыжков»
436 минут назад
Татьяна Тарасова: «Худайбердиева чувствует отсутствие внимания к себе или что? Она разве не понимает, что все идет от одиночного катания?»
9сегодня, 18:48
Татьяна Тарасова: «Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК. Кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении»
4сегодня, 17:54
Дейв Лиз: «Я уважаю, что Тарасова зарабатывает, используя фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество ультра-си, которые сами россияне установили как эталон»
76сегодня, 17:21
Александр Жулин: «Трусовой нужна мотивация. Если она ее найдет, то мало никому не покажется»
31сегодня, 16:24
Дмитрий Алиев: «Восстанавливаем здоровье и делаем работу над ошибками! Возвращаемся сильнее 💪❤️»
12сегодня, 16:01
Чемпионка России в танцах на льду Худайбердиева – журналистам: «Как развивать в медиа все виды ФК, если вы сами кладете на них? Мне чтобы привлечь внимание, надо второй раз замуж выйти?»
68сегодня, 15:51
Евгений Плющенко: «Игнатову на контрольных прокатах не надо было показывать сверхъестественный результат, задача была кататься достойно»
33сегодня, 14:50
Александр Жулин: «Степанова и Букин еще многое могут сказать на льду. Мне очень нравятся их программы в этом году»
9сегодня, 14:14
Алена Леонова: «Если наши девочки прямо сейчас выйдут на международную арену, то они и без четверных будут на голову выше других»
10сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
1вчера, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
5вчера, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
вчера, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
вчера, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1вчера, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47