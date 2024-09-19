Навка о заявке Загитовой на грант для шоу: «Конкуренция – двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право»

Татьяна Навка поддержала заявку Алины Загитовой на грант в 74,8 млн рублей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«Молодец Алина, я рада за нее! Так понимаю, масштаб ее шоу большой. Конкуренция – двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право. Я поддерживаю ее в этом начинании. Как можно не поддерживать?» – сказала продюсер ледовых шоу и олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0