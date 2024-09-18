  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»
22

Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»

Светлана Журова считает, что Загитовой надо делать государственное ледовое шоу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта. 

– Насколько корректно сейчас просить столько денег?  

– Я не знаю, насколько здесь все просчитано. Нужно смотреть программу, потому что другие люди, которые запрашивали на шоу, получали деньги. Надо смотреть количество сроков, сколько выступлений, это все важно.  

На кино сейчас мы тоже получаем деньги. Это (шоу Загитовой) тоже по этой же программе, в этой грантовой системе много программ, где люди запрашивают такие суммы на поддержку разных проектов из области культуры. Ледовое шоу – это тоже культура, не только спорт. Комиссия без нас разберется. Сумму можно корректировать, насколько я понимаю. 

– Правильное ли партнерство, когда на грант идет 100 процентов?  

– Надо читать программу, мы с вами говорим, как глухой со слепым. Мы ее не видели. Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант. Такое бывает, – сказала депутат Госдумы. 

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт день за днем
logoсборная России
logoСветлана Журова
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Валиева об одинаковых ролях в шоу: «Мне интересно, как катает Щербакова, но соперничество отсутствует. Это про взрослые отношения»
2114 сентября, 07:10
Загитова о том, пройдет ли шоу «Хранители времени» в других регионах: «Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова»
1541 сентября, 08:32
Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»
1211 сентября, 07:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Авербух о грантах на шоу: «В заявке нужно указать, какое количество денег ты вкладываешь, и эта сумма должна в два раза превышать то, что ты запрашиваешь»
28 минут назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
54 минуты назад
Татьяна Тарасова: «Простуда, из-за которой я не посетила контрольные прокаты, прошла. Уже выздоровела»
3сегодня, 10:39
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова выступят на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
12сегодня, 09:48
Шоу Загитовой «Хранители времени» не покажут во время саммита БРИКС
128сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
3вчера, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
вчера, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34