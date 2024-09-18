Журова о заявке Загитовой на грант: «Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, такое бывает»

Светлана Журова считает, что Загитовой надо делать государственное ледовое шоу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

– Насколько корректно сейчас просить столько денег?

– Я не знаю, насколько здесь все просчитано. Нужно смотреть программу, потому что другие люди, которые запрашивали на шоу, получали деньги. Надо смотреть количество сроков, сколько выступлений, это все важно.

На кино сейчас мы тоже получаем деньги. Это (шоу Загитовой) тоже по этой же программе, в этой грантовой системе много программ, где люди запрашивают такие суммы на поддержку разных проектов из области культуры. Ледовое шоу – это тоже культура, не только спорт. Комиссия без нас разберется. Сумму можно корректировать, насколько я понимаю.

– Правильное ли партнерство, когда на грант идет 100 процентов?

– Надо читать программу, мы с вами говорим, как глухой со слепым. Мы ее не видели. Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант. Такое бывает, – сказала депутат Госдумы.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0