Алена Леонова: «Алые паруса» Загитовой могли бы приблизиться к уровню Навки. Это будет бомба, когда шоу выйдет»

Леонова считает, что ледовое шоу Загитовой могло бы приблизиться к уровню Навки.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение шоу «Алые паруса».

«Это прекрасно. Я считаю, что это вообще будет очень масштабное мероприятие. Если все пройдет успешно, то я буду только рада за нее. Если она уже начала продвигать эту тему, то нужно не останавливаться на достигнутом и гнуть свою линию, делать масштабные шоу.

Поучаствовала ли бы я в ее шоу? Ой, нет. Я уже далека от участия в шоу. Сейчас я работаю тренером, поэтому о шоу не задумывалась. Другое дело, в какой роли можно поучаствовать. Я с Алиной не общаюсь, поскольку мы два разных поколения. Если бы меня позвали просто красиво покататься, то я не против.

Есть ли перспектива у Загитовой дойти до уровня Навки? Если будет интересная история, то да. Очень много всего красивого можно сделать именно на истории. Эта тема с «Алыми парусами» будет реально крутой и зайдет. Если брать что-то такое громкое, то «Алые паруса» Загитовой могли бы приблизиться к уровню Навки. Это будет бомба, когда шоу выйдет», – сказала серебряный призер чемпионата мира-2012 Леонова .

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0