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  • Роднина о заявке Загитовой на грант: «Аппетит у девушки хороший. Молодец, что после окончания карьеры активно себя ищет, флаг ей в руки»
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Роднина о заявке Загитовой на грант: «Аппетит у девушки хороший. Молодец, что после окончания карьеры активно себя ищет, флаг ей в руки»

Ирина Роднина считает, что у Загитовой может получиться хорошее шоу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«Подавать на грант может каждый. Как правило, на гранты подают те организации, у которых уже есть опыт в проведении чего-то. Глядя на сумму, я могу сказать, что аппетит у девушки хороший.

Не знаю, чего ожидать от «Алых парусов». Я вообще шоу не смотрю и сама в них не принимала участие, поскольку занималась спортом. Я любила соревноваться, выступала на показательных, но шоу для меня – это развлекуха.

А я занималась серьезным делом. Конечно, большинство людей любит и ходит на шоу, потому что ледовое представление – это красиво. Я шоу не видела с тех времен, когда сама каталась.

Можно сейчас говорить только о том, кто будет постановщиком, какая музыка будет играть, кто хореограф, штаб и состав – тогда можно будет дать приблизительную оценку. А так говорить пока не о чем, когда нет конкретики.

Пускай дерзает, может, у Алины хорошо получится. Она молодец, что после окончания карьеры активно себя ищет. Флаг ей в руки, что сказать. 

Я всегда рада, когда у людей их планы и надежды сбываются. Любые планы – это громадная работа, а не просто лежание на диване и мечтание. Если работа будет удачной, то это замечательно.

Грант – это все-таки вещь для общественных организаций, которые себя уже проявили. У нас ИП много по всей стране. Если каждый ИП будет подавать на гранты в Президентский фонд, тот разорится очень быстро», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
logoсборная России
logoИрина Роднина
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
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