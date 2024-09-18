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Ренат Лайшев: «У Загитовой есть имя, большое количество поклонников, она – хороший человек. Уверен, ее шоу смогут конкурировать с другими»

Ренат Лайшев поддержал идею Загитовой организовать новое ледовое шоу.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта. 

«Молодые всегда учатся на своих ошибках. Алина делает первые шаги в новом качестве. Не мне комментировать суммы и правильность подачи документов на грант.

Она хочет работать, стремится развиваться. Это здорово и только можно приветствовать. Самое главное, она хочет двигать вперед фигурное катание через шоу, которое нравится зрителям.

У Алины есть имя, большое количество поклонников. И вообще, Алина — хороший человек. Уверен, ее шоу смогут конкурировать с другими. У каждого человека есть шанс на реализацию своих идей», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70». 

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
logoРенат Лайшев
ледовые шоу
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