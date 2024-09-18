Татьяна Тарасова: «Я очень буду ждать новые шоу Алины Загитовой. Мне интересно, как она будет дальше жить, работать и развиваться»

Татьяна Тарасова заявила, что будет ждать новые ледовые шоу Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта.

«У каждого своя направленность, свое шоу, разве тут есть какая-то конкуренция? Все-таки это не соревнования.

Лично я очень буду ждать новые шоу Алины. Мне интересно, как она будет дальше жить, работать и развиваться», – сказала Тарасова.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0