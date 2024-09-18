Ренат Лайшев: «Нельзя отрицать, что в будущем Валиева тоже захочет создать свое шоу»

Ренат Лайшев считает, что Камила Валиева когда-нибудь захочет создать ледовое шоу.

«Конечно, прежде чем создать что-то свое, люди вначале развиваются, участвуют у кого-то в проектах, потом приходят к решению создать что-то самостоятельно.

Это их самостоятельное решение, но нельзя отрицать, что в будущем Камила тоже захочет создать что-то свое.

Камила – молодая девушка, она будет еще развиваться и развиваться. Жизнь такая штука, что развитие идет постоянно.

Я с огромным уважением отношусь к Татьяне Тарасовой , Елене Чайковской , которые продолжают интересоваться и находятся в обойме всех событий. С ними приятно общаться, они современные люди», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70».

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025-го.