Ренат Лайшев: «Нельзя отрицать, что в будущем Валиева тоже захочет создать свое шоу»
«Конечно, прежде чем создать что-то свое, люди вначале развиваются, участвуют у кого-то в проектах, потом приходят к решению создать что-то самостоятельно.
Это их самостоятельное решение, но нельзя отрицать, что в будущем Камила тоже захочет создать что-то свое.
Камила – молодая девушка, она будет еще развиваться и развиваться. Жизнь такая штука, что развитие идет постоянно.
Я с огромным уважением отношусь к Татьяне Тарасовой, Елене Чайковской, которые продолжают интересоваться и находятся в обойме всех событий. С ними приятно общаться, они современные люди», – сказал президент центра спорта и образования «Самбо-70».
Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения завершится в декабре 2025-го.
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