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Валиева об одинаковых ролях в шоу: «Мне интересно, как катает Щербакова, но соперничество отсутствует. Это про взрослые отношения»

Валиева рассказала, есть ли соперничество среди фигуристок, исполняющих одну роль.

Сейчас Камила Валиева выступает в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Сочи. Она исполняет роль Одарки, эту же роль исполняли олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

– У тебя внутренние амбиции сохраняются, когда ты выходишь на лед, исполняя ту же роль, которую катает Аня Щербакова или Алина Загитова?

– Говорю за себя: я всегда стараюсь сделать максимум, что я могу. Конечно, мы смотрим. Мне было интересно, как чувствует и как катает, с какими эмоциями, Анна Щербакова, на каких элементах у нее акценты. Но как таковое соперничество в шоу отсутствует. Это немножко про взрослые отношения.

Спорт – это отдельная подготовка, отдельный мир. А в шоу ты все же больше катаешь для зрителя, а не ради получения награды после. Твоя главная награда – овации зрителей и их радость, – сказала Валиева в эфире канала «Россия 1. Сочи».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Россия 1
logoТатьяна Навка
logoсборная России
женское катание
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
logoКамила Валиева
ледовые шоу
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