Загитова о том, пройдет ли шоу «Хранители времени» в других регионах: «Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова»
Алина Загитова ответила на вопрос, будут ли показы ее шоу в других регионах
Ледовое шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 и 30 августа.
«Сейчас нужно выдохнуть и осознать все то, что мы сделали. Я увидела, сколько людей меня поддерживали и говорили «спасибо». Поэтому все возможно.
Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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