Загитова о том, пройдет ли шоу «Хранители времени» в других регионах: «Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова»

Алина Загитова ответила на вопрос, будут ли показы ее шоу в других регионах

Ледовое шоу Загитовой «Хранители времени» прошло в Казани 29 и 30 августа.

«Сейчас нужно выдохнуть и осознать все то, что мы сделали. Я увидела, сколько людей меня поддерживали и говорили «спасибо». Поэтому все возможно.

Я бы хотела это сделать. Я человек дела, а не человек слова», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?