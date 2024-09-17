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  • Александр Галлямов: «В главы МОК давно просится игровик. Прямо сейчас только Овечкин и Кириленко обладают неоспоримым авторитетом в своем виде во всем мире»
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Александр Галлямов: «В главы МОК давно просится игровик. Прямо сейчас только Овечкин и Кириленко обладают неоспоримым авторитетом в своем виде во всем мире»

Фигурист Галлямов считает, что МОК должен возглавить представитель игровых видов.

Действующий президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок в 2025 году. На его пост претендуют семь кандидатов.

«Уважаемый г-н Бах! Уважаемый будущий президент МОК, хотел бы вас заранее поздравить. Нет, не с победой на выборах, а с тем, что в этих выборах президента МОК не примет участие Александр Овечкин. Более того, это большой праздник (отсутствие Ови на этих выборах) для всех любителей его таланта, жаждущих продолжения игры.

Сегодня Овечкину исполняется 39, но весь хоккейный (спортивный) мир следит за другим «счетчиком» – количеством заброшенных им шайб в НХЛ. В день своего рождения Ови сказал, что «не будет играть, как Яромир Ягр, до 52», но это и не потребуется. Вполне достаточно будет играть до 47, то есть еще 8 лет. Кстати, к этому сроку место главы МОК освободится.

Вообще, в главы МОК давно просится игровик. Командные взаимодействия требуют от «игрока» «смотреть» по сторонам, по всем сторонам света. Среди представителей игровых видов спорта прямо сейчас (как мне кажется) только Александр Овечкин и Андрей Кириленко обладают неоспоримым авторитетом в своем виде во всем мире (Кириленко вообще в центральном борде ФИБА заседает и никому не приходит в голову задавать ему пустые вопросы).

Александр, мы с вами не знакомы, но болею за все ваши шайбы, как за свои подкруты и выбросы. Ну а я, в свою очередь, чтобы другие не сочли меня пустозвоном, отпраздную 895-ю шайбу на виду у вас и неприятеля в бастионе Сен-Жерве, пройдя 895 шагов на коньках около Петропавловской крепости, как только выпадет такая возможность.

Господин будущий президент МОК, вы уже поздравили Ови? Дальновидность – отличное качество для политика», – написал чемпион мира 2021 года в парном катании Александр Галлямов.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александра Галлямова
logoВашингтон
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