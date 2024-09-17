Овечкин о том, что Ягр в 52 года выходит на лед: «Точно не буду играть до такого возраста. В какой-то момент закончу, я это понимаю»
Александр Овечкин отметил, что точно не будет играть до 52 лет.
Сегодня, 17 сентября, капитану «Вашингтона» исполняется 39 лет.
– Яромир Ягр в свои 52 года до сих пор выходит на лед. Можете представить, что и у вас так будет?
– Нет, до такого возраста играть точно не буду. В какой-то момент закончу играть в хоккей, я это понимаю.
– Что бы вы загадали, если бы поймали золотую рыбку?
– Первое – чтобы все были здоровы. Тяжело про остальные желания сказать. Главное, чтобы все были здоровы! – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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