  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»
3

Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»

Александр Галлямов признался, что ведет соцсети не ради самовыражения.

– Саша, в отличие от Насти ты очень активен в соцсетях. Для чего тебе это нужно? Это способ самовыражения, желание обратить на себя внимание?

Галлямов: Нет. Я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня». Мне этого и в спорте хватает. Самовыражение?  Мне интересно вести соцсети. Я делаю это для себя. Это немного отвлекает, позволяет переключиться со спорта на что-то другое.

– Но в постах ты касаешься не только своей жизни, но и комментируешь другие события, выходящие за рамки спорта. Это достаточно трудоемко, уходит много времени, если все делать самому.

Галлямов: Конечно, я не могу следить за всем происходящим сам. Бывает, помогают друзья. Высказывают свои мнения, я слушаю, обобщаю, вместе придумывает формулировки. Это интересное занятие. Почему нет?

– Настя, а ты?

Мишина: Для меня это не то, чтобы сложно, просто мне не хочется этим заниматься, не приносит  удовольствия. Поэтому на моих страницах в соцсетях чаще красивые фотографии видов, фото из отпусков, которые я выкладываю, когда есть время и настроение, – рассказали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФФКР
logoсборная России
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»
4сегодня, 06:23
У Мишиной и Галлямова – Майкл Джексон, у Косторной и Куницы – «Мастер и Маргарита»: вся музыка к произвольным программам пар
13вчера, 16:18
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: «В произвольной изобразили двух Майклов Джексонов. Из этапов Гран-при у нас будут Петербург и Красноярск»
16вчера, 15:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: юниорский Гран-при стартовал в августе, взрослый начнется в октябре, ЧМ пройдет в марте
3321 минуту назад
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
17821 минуту назад
Дейв Лиз о прокатах в России: «Уровень действительно упал. Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию?»
1626 минут назад
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 06:50
Инна Гончаренко: «Очень люблю наполненные энергией и куражом программы Кондратюка. Он показывает танцевальное, поднимающее настроение зрителям»
9сегодня, 06:31
Бестемьянова об отстранении российских фигуристов: «Наши готовы будут выступать, главное, чтобы допустили. Это было бы чудом»
4сегодня, 06:27
Александр Энберт: «У Кондратюка программы хорошие, образы свежие. Для меня это самое классное на контрольных прокатах»
4сегодня, 06:23
Инна Гончаренко: «Трусова – боец, от нее веет силой, уверенностью. Борется за программы, элементы, напористый и активный стиль»
25вчера, 20:23
Татьяна Тарасова: «Попытка Трусовой исполнить четверной лутц не удивила. Она наберет форму и, думаю, сможет войти в сезон»
20вчера, 19:58
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Морозов и Чен – 2-е, Несет и Маркелов – 3-и
13вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
1вчера, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
4вчера, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
вчера, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
вчера, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
1вчера, 15:22
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
214 сентября, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
14 сентября, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
714 сентября, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
14 сентября, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47