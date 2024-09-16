Александр Галлямов: «Мне интересно вести соцсети. Делаю это для себя, я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня»

Александр Галлямов признался, что ведет соцсети не ради самовыражения.

– Саша, в отличие от Насти ты очень активен в соцсетях. Для чего тебе это нужно? Это способ самовыражения, желание обратить на себя внимание?

Галлямов: Нет. Я не тот человек, который станет говорить: «Посмотрите на меня». Мне этого и в спорте хватает. Самовыражение? Мне интересно вести соцсети. Я делаю это для себя. Это немного отвлекает, позволяет переключиться со спорта на что-то другое.

– Но в постах ты касаешься не только своей жизни, но и комментируешь другие события, выходящие за рамки спорта. Это достаточно трудоемко, уходит много времени, если все делать самому.

Галлямов: Конечно, я не могу следить за всем происходящим сам. Бывает, помогают друзья. Высказывают свои мнения, я слушаю, обобщаю, вместе придумывает формулировки. Это интересное занятие. Почему нет?

– Настя, а ты?

Мишина: Для меня это не то, чтобы сложно, просто мне не хочется этим заниматься, не приносит удовольствия. Поэтому на моих страницах в соцсетях чаще красивые фотографии видов, фото из отпусков, которые я выкладываю, когда есть время и настроение, – рассказали Анастасия Мишина и Александр Галлямов .