Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»

Российский фигурист Николай Колесников заявил, что не ожидал попасть в тройку на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

На турнире он завоевал бронзу.

— Эмоции смешанные, потому что и в короткой, и в произвольной программах я не показал максимум, на который способен.

— Есть какая‑то причина, может, ты растешь, меняешься?

— Я считаю, что это нельзя считать причиной. Значит, нужна другая подготовка. Мне кажется, что дело в подготовке. Не могу сказать, что был готов на 100%, но мог откатать эти две программы чисто.

Думаю, что нужно глобально проанализировать всю подготовку к соревнованиям и понять, в чем дело, потому что таких прокатов на этапах у меня не было. Таких плохих результатов, можно сказать. Нужно разобраться в подготовке.

— Доволен медалью?

— Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку, — сказал Колесников.