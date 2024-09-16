Дейв Лиз: «Я уважаю, что Тарасова зарабатывает, используя фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество ультра-си, которые сами россияне установили как эталон»

Журналист из США считает, что Тарасова использует фигурное катание как пропаганду.

Ранее журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз заявил, что уровень катания в России снизился. Заслуженный тренер СССР ответила ему, что уровень не упал, а наоборот вырос. «Может, Дейву Лизу так хотелось бы, но фиг ему с маслом!» – сказала Тарасова.

«Контрольные прокаты задают стандарты сезона фигурного катания на протяжении последнего десятилетия. Три года назад мир замирал от восторга, когда Александра Трусова исполнила пять четверных на контрольных прокатах. В этом году лучшие фигуристы (Петросян , Акатьева , Муравьева и Трусова) не смогли исполнить ни одного четверного в произвольной программе.

Я уважаю, что Татьяна зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество исполненных элементов ультра-си, которые сами россияне установили как эталон для оценки качества фигурного катания.

В этом сезоне их музыка и хореография не смогли привлечь внимание западных зрителей, как, например, исключительные программы Юмы Кагиямы в исполнении Лори Николь или великолепная программа «Лебединое озеро», которую Татьяна поставила для Саши Коэн, когда та возвысила спорт своим соперничеством с Мишель Кван . Саша и Мишель сделали фигурное катание красивым и творческим видом спорта. Очень жаль, что спорт утратил часть этой изобретательской магии. «Лебединое озеро» Муравьевой не стоит в одном ряду с шедевром Саши Коэн .

Напротив, я соглашусь с Татьяной Анатольевной в том, что российские пары продолжают задавать мировой стандарт. Бойкова/Козловский и Мишина /Галлямов продолжают волновать и подталкивать дисциплину пар техническими элементами. Это напоминает соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в начале 2000-х годов. Жаль, что мы не увидим их участия в парном соревновании против Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама», — сказал Лиз.