Чок и Бейтс показали новые костюмы к произвольному танцу.

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу.

На этапе Гран-при США в Лейк-Плэсид Мэдисон будет выступать в черном полупрозрачном комбинезоне с юбкой, у Эвана цвет костюма изменился с коричневого на серо-черный.

Произвольный танец американцев – фламенко, поставленное под композицию Paint It Black в исполнении Рамина Джавади.

ФОТО

Самая обсуждаемая юбка сезона – как создавалась и в чем ее проблема