Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу
Чок и Бейтс показали новые костюмы к произвольному танцу.
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу.
На этапе Гран-при США в Лейк-Плэсид Мэдисон будет выступать в черном полупрозрачном комбинезоне с юбкой, у Эвана цвет костюма изменился с коричневого на серо-черный.
Произвольный танец американцев – фламенко, поставленное под композицию Paint It Black в исполнении Рамина Джавади.
