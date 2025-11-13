Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
Тарасова назвала безумием внесение Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о внесении российских фигуристок Аделии Петросян и Алины Горбачевой в списки украинского ресурса «Миротворец».
Ранее в базу «Миротворца» были внесены Петр Гуменник и Владислав Дикиджи.
«Это что за сайт такой, куда наших выдающихся спортсменов и прекрасных детей вносят и хотят лишить работы? Они с детских лет работают и будут защищать честь своей Родины.
Какая нам разница, что они там пишут? Мы сами знаем, кто мы такие. Еще не хватало, чтобы наших людей, нашу страну, которую мы любим, в которой мы выросли, в которой мы живем и будем похоронены, трогали. Безумные. Бога не боятся», – сказала Тарасова.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
