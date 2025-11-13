  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»
30

Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»

Плющенко заявил, что Костылева будет работать над улучшением компонентов.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе Елены Костылевой на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

— Я доволен, даже первым днем. Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом. Знаем, что разбеги перед прыжками чуть длинноваты. Мы их уберем.

После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, будем работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла сделать хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей больно было поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, к Омску будет лучше, — сказал Плющенко. 

Костылева – королева ультра-си, но есть нюанс

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Елена Костылева
logoСерия Гран-при России
logoЕвгений Плющенко
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России
женское катание
Золотой конек Москвы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
вчера, 15:32
Елена Костылева: «Маленькие травмы есть, но это не мешает подготовке к соревнованиям. Понимаю, что у всех что-то всегда болит»
вчера, 14:09
Елена Костылева: «Плющенко сказал, что надо работать над вращениями. Также говорил, что в короткой я прыгала не свой аксель»
вчера, 13:35
Главные новости
Мэдисон Чок и Эван Бейтс поменяли костюмы к произвольному танцу
вчера, 19:35Фото
Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»
вчера, 18:28
Тютюнина и Грачев снова встали в пару
вчера, 17:29
Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»
вчера, 16:06
Николай Колесников: «Медалью доволен, потому что не ожидал, собирался ехать домой, а тут увидел, что попал в тройку»
вчера, 15:53
Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
вчера, 15:51
Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
вчера, 15:32
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов победил, Ленков – 2-й, Колесников – 3-й
вчера, 15:13
Тарасова о внесении Петросян и Горбачевой в базу «Миротворца»: «Какая нам разница, что там пишут? Безумные, Бога не боятся»
вчера, 14:40
Юрова об уходе из академии Плющенко: «Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Не жалею»
вчера, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при США. Шайдоров, Аймо, Браун, Томоно, Цубои, Грассль, Мемола выйдут на лед с короткими программами
вчера, 20:08
Гран-при США. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Акопова и Рахманин покажут короткие программы
вчера, 19:08
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
7 ноября, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
6 ноября, 20:36