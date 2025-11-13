Плющенко о Костылевой: «Будем добавлять во второй оценке. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом»

Плющенко заявил, что Костылева будет работать над улучшением компонентов.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе Елены Костылевой на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

— Я доволен, даже первым днем. Хоть не получился у нас каскад с тройным акселем — я доволен. Лена на сегодняшний день переносит травму, она большая умница и молодец. Настоящий воин, справилась.

Что касается произвольной программы — четыре прыжка ультра-си, на одном дыхании она проехала эту программу, не потеряв скорости. Горжусь своей спортсменкой и благодарю весь тренерский коллектив, который действительно работает каждый божий день, по две-три тренировки с Леной. И удочка, и катание, и раскатки, и отработка программы, вращения. Все сделали большую работу.

Будем готовиться к Омску. Думаю, контент будет такой же, не будем форсировать. У Лены есть еще четверной риттбергер в копилке.

— Над второй оценкой нужно еще работать, как считаете? Комментаторы Первого канала это отметили.

— Конечно, будем добавлять. Если мы скажем, что мы все умеем и такие из себя короли подтяжек, это будет бредом. Знаем, что разбеги перед прыжками чуть длинноваты. Мы их уберем.

После каждого соревнования садимся перед монитором и вместе с тренерами делаем разбор, ставим оценку. Обязательно нужно делать шаг вперед, будем работать над корпусом на дорожке шагов. Лена не смогла сделать хорошие вращения, но она месяц не делала заклон, потому что ей больно было поднимать ногу. Она все еще проходит реабилитацию. Думаю, к Омску будет лучше, — сказал Плющенко.

