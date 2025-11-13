Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге (РИА Новости)
Софья Акатьева не выступит на этапе Гран-при России в Москве.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации источника, Акатьеву с середины осени беспокоит нога. Фигуристка вряд ли примет участие в заключительном этапе Гран-при, который пройдет в Омске через неделю.
Этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет 15-16 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
