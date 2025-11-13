Арсений Федотов: «У нас в сборной очень хорошие отношения. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги»
Российский фигурист Арсений Федотов высказался о победе на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
— Ощущения хорошие, то, что я задумывал, сделал. Наверное, золото важнее, но два чистых проката приятно ощущать, потому что можно дальше вставлять еще какие‑то элементы.
— Приходилось ли переучивать какие‑то элементы?
— Мне приходилось подстраиваться после того, как я начал расти.
— В твоей семье большой интерес к фигурному катанию. Откуда такая любовь?
— Маме нравится этот спорт, и она всех зарядила.
— Герман Ленков поддерживал тебя в прокате. Как оценишь атмосферу в сборной?
— У нас в сборной очень хорошие отношения, мы со всеми в хороших отношениях. Я не считаю никого соперниками, это мои коллеги.
— Ощущаешь себя лидером?
— Я не чувствую этого, — сказал Федотов.