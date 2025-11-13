Тютюнина и Грачев снова встали в пару
Танцоры на льду Софья Тютюнина и Матвей Грачев снова встали в пару.
Российские фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев снова будут выступать вместе.
Об этом сообщает журналист Владислав Жуков.
Последний раз Тютюнина и Грачев участвовали в соревнованиях на чемпионате России-2025. Они заняли последнее место в ритм-танце и снялись с произвольного.
После этого стало известно, что дуэт распался. Тютюнина начала скатываться с Артемом Фроловым, а Грачев – с Дарьей Савкиной, но обе новых пары в итоге не сложились.
По информации журналиста, Тютюнина и Грачев планируют возобновить полноценные тренировки в новом году.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Владислава Жукова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости