Герман Ленков: «У меня была травма, тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент»

Герман Ленков сообщил, что не прыгает четверной тулуп из-за травмы.

Российский фигурист Герман Ленков оценил выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, где он завоевал серебро.

— Очень рад, потому что были немного неприятные обстоятельства, но смог приехать и сделал все, что смог. Очень рад, что попал в тройку, только удовлетворение.

— Когда принималось решение ехать с четверным сальховом, а не тулупом?

— Это было принято давно, недели полторы назад. У меня была травма, я должен был ехать в Красноярск. Тулуп еще больно прыгать, чуть‑чуть ногу стреляет. Решили поехать стабильный контент, сделать только один четверной и тройной аксель, потому что понимали, что с чистым прокатом смогу попасть в тройку.

— Когда ехал, считал баллы? Думал, что попадаешь в тройку?

— Обычно в прокате в конце считаю баллы. В этот раз не считал, после проката думал, что все‑таки попал.

— Как оценишь атмосферу в сборной?

— Мы очень хорошо общаемся со всей сборной. У меня даже во время соревнований нет никаких плохих отношений. Со всеми хорошо дружу. Впервые был в Новогорске на сборах в этом году. Это очень классно, крутая атмосфера.

— Алексей Мишин напутствовал перед этим стартом?

— Да, сказал, что надо делать свое, а дальше будет, что будет, — сказал Ленков.