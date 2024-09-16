7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

МОК объявил кандидатов на пост президента. Выборы пройдут в марте 2025-го, а действующий глава МОК Томас Бах точно не останется на посту.

Итак, заявки подали семеро:

● Себастьян Коу (глава World Athletics, двукратный олимпийский чемпион в беге);

● Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК);

● Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов);

● Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК);

● Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка в плавании);

● Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта);

● Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики);

Почти все эти фамилии звучали и раньше. Но есть и сюрприз.

Если выберут миллиардера Элиаша, для России это будет очень плохо

Пожалуй, не ожидали решительного шага только от главы лыжной федерации Йохана Элиаша. Он родился в Швеции, но живет в Великобритании и представляет Великобританию в МОК – так что, по сути, британец.

Очень интересный персонаж: возглавил FIS всего три года назад, а ранее руководил компанией HEAD – ведущим мировым производителем спортивного инвентаря. По состоянию на 2024-й входит в топ-50 богатейших людей Великобритании с капиталом около 4 миллиардов фунтов.

Похоже, реализовавшись в бизнесе, Элиаш нашел новый вызов. Членом МОК он стал только этим летом в Париже и вот сразу пошел в президенты. Учитывая, что его называют близким другом герцога Йоркского принца Эндрю, а поддержка королевской семьи многое значит в такой старорежимной организации, как МОК, шансы Элиаша точно не нулевые.

История успеха с HEAD, которую он за четверть века превратил из аутсайдера в сверхприбыльный бизнес, еще один весомый аргумент в его пользу.

А вот для России вариант с Элиашем – вряд ли привлекательный. При нем наших спортсменов отстранили от международных стартов на неопределенный срок, до сих пор не собираются возвращать даже в нейтральном статусе. Елена Вяльбе по той же причине потеряла место в Совете FIS.

В целом, его политика кажется похожей на вариант с Коу в легкой атлетике – то есть при Элиаше думать о возвращении будет сложно.

Если брать финансовую часть, конкуренцию Элиашу может составить разве что иорданский принц Фейсал ибн Хуссейн. Он уже больше четырех лет входит в исполком МОК и возглавлял ряд важнейших комиссий – например, по предотвращению харрасмента и абьюза. То есть, несмотря на экзотическую страну, свой человек в тусовке и наверняка имеет налаженные связи.

О проблеме Коу (на фото), срок в МОК у которого истекает в 2027-м, мы уже писали . По уставу, если его выберут, то только на два года – пост президентства не дает автоматом продления членства.

Лапартьен и Ватанабе – респектабельные и в целом вполне солидные кандидаты, но кажется, им не хватает харизмы и политического веса.

Хотя за француза Лапартьена может сыграть недавняя Олимпиада в Париже – там он имел шикарную возможность наладить все нужные контакты.

Ну, и Кирсти Ковентри. По мнению инсайдеров, именно она главный фаворит. Опытная, с безупречной репутацией и пользующаяся поддержкой Томаса Баха. Но это отнюдь не гарантирует легкой победы.

А знаете, кто будет принимать решение по допуску России? Все равно Бах!

Что же дальше? Президентская кампания МОК строго регламентирована. Например, кандидатам не рекомендуют совершать поездки и встречаться с членами МОК, «чтобы избежать финансового неравенства». Явно кто-то сможет позволить себе больше путешествий по миру, чем другие.

Вести переговоры и агитацию, конечно, можно, но средствами электронной связи. А о каждой поездке нужно заранее предупреждать офис МОК.

Нельзя также создавать коалиции, использовать платную рекламу или антирекламу (хотя давать интервью можно) и устраивать дебаты на любых площадках. Официальная презентация программ состоится 20-24 января 2025-го в Лозанне – там каждый из семерки получит единственный шанс выступить перед всеми членами МОК.

Но главный парадокс: кто бы ни выиграл выборы (они пройдут 18-21 марта в греческом Пелопоннесе), президентом МОК еще почти на год останется... все равно Бах.

Официально он покинет пост только 24 июня 2025-го. Таков устав – и сколько раз бы ни сомневались в его целесообразности, ничего не меняется.

Так что решение о допуске России как минимум к зимним Олимпийским играм-2026 с высокой долей вероятности останется за Томасом. Летом 2025-го для большинства видов будет уже слишком поздно выполнять нормативы и проходить через квалификационную систему.

Неужели ждем что-то вроде Парижа-2024 – искромсанную команду без флага? Или все-таки есть надежда на чудо?

Фото: East News /Johann GRODER / EXPA / APA / AFP; Gettyimages /Chris Hyde; Li Jing/XinHua, Alvaro Diaz/Keystone Press Agency/Global Look Press