7 человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК: Коу, Ковентри, Самаранч-младший, Элиаш, Ватанабе, Хусейн и Лапартьен
Стали известны кандидаты на пост президента Международного олимпийского комитета.
Список опубликован на сайте МОК. В него вошли семь человек:
Себастьян Коу (глава World Athletics, двукратный олимпийский чемпион в беге)
Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК)
Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов)
Фейсал ибн Хусейн (принц Иордании, член исполкома МОК)
Кирсти Ковентри (член исполкома МОК, двукратная олимпийская чемпионка в плавании)
Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжного спорта)
Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики)
Действующий глава МОК Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы пройдут в марте 2025 года.
Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
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