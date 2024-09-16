7 человек вошли в список кандидатов на пост главы МОК: Коу, Ковентри, Самаранч-младший, Элиаш, Ватанабе, Хусейн и Лапартьен

Стали известны кандидаты на пост президента Международного олимпийского комитета.

Список опубликован на сайте МОК. В него вошли семь человек:

Действующий глава МОК Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Выборы пройдут в марте 2025 года.

Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории