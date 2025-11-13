Евгений Плющенко: «У меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью. Отношения с ее мамой комментировать не буду»

Плющенко: у меня отличные отношения с Леной Костылевой, как у отца с дочерью.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Елена Костылева ему как дочь.

«У меня отличные отношения с Леной, как у отца с дочерью. У меня дочки нет пока, но она мне как дочь, так и есть, на самом деле.

Отношения с мамой комментировать не буду — главное, что с моей спортсменкой у меня лучшие отношения.

Когда мы начали работать в прошлом году, я сам ей сказал: «Ты для меня как дочка», — сказал Плющенко.