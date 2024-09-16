Татьяна Тарасова: «Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК. Кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении»
Татьяна Тарасова заявила, что неоптимистично смотрю на смену президента МОК.
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году.
— Сегодня опубликовали список кандидатов на пост главы МОК. Какие у вас ожидания от сменщика Баха? Есть ощущение, что будет лучше?
— Знаете, поживем — увидим. Мне кажется, что лучше ничего не будет. Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК.
Этих же кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении, — сказала Тарасова.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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