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  • Татьяна Тарасова: «Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК. Кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении»
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Татьяна Тарасова: «Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК. Кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении»

Татьяна Тарасова заявила, что неоптимистично смотрю на смену президента МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. 

— Сегодня опубликовали список кандидатов на пост главы МОК. Какие у вас ожидания от сменщика Баха? Есть ощущение, что будет лучше?

— Знаете, поживем — увидим. Мне кажется, что лучше ничего не будет. Я неоптимистично смотрю на смену президента МОК.

Этих же кандидатов набрали не со стороны, они в том числе и принимали решение о нашем отстранении, — сказала Тарасова.

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoМОК
logoМатч ТВ
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