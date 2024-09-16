Ишмуратова о кандидатах на пост главы МОК: «У Ковентри мало шансов. Раз Коу в списке, то решение, можно сказать, принято»

Светлана Ишмуратова считает, что Себастьян Коу займет пост главы МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошли, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу, а также двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

«Положительное в этом списке только то, что в нем оказалась Кирсти Ковентри из Зимбабве. И по возрасту, и по заслугам подходит.

Но у нее мало шансов. Раз Коу в списке, то решение, можно сказать, принято.

В любом случае нашим спортивным руководителям нужно будет находить общий язык с любым из кандидатов, и это будет очень непросто, — сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.